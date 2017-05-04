Стресс убивает даже неродившегося ребенка

Стрессы, переносимые женщиной во время беременности, могут быть важным фактором, провоцирующим выкидыши. К такому заключению пришли ученые из Университета Берлина.Как показали эксперименты, проведенные ими на лабораторных мышах, воздействие во время беременности практически любых стрессорных факторов (например, громкого шума, появления в клетке новых особей и т.д.) резко увеличивает вероятность развития выкидыша.Ученые доказали, что это связано с изменением гормонального статуса организма будущей матери и вызываемого им нарушения плацентарного кровообращения. Аналогичные данные были получены и в ходе клинических исследований, в которых приняли участие 864 беременных женщины – оказалось, что 55 из них, беременность которых закончилась выкидышем, по ряду причин постоянно подвергались различным стрессам. Специалисты считают, что результаты этого исследования имеют весьма важное значение для современного акушерства. Они не только подтверждают ставшие уже давно стандартными рекомендации «спокойного образа жизни» во время беременности, но и позволяют предложить новые методы профилактики выкидышей, например профилактическое назначение гормональных препаратов.