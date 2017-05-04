Контрацепция для подростков

Некоторые полагают, что доступность срочной контрацепции подросткам снизит частоту беременностей в этом возрасте.Другие говорят, что отсроченное влияние этих таблеток на молодой женский организм еще не изучено и доступность так называемых «таблеток следующего утра» воодушевляет подростков на секс. Ранее в этом году производитель подобных препаратов Barr Pharmaceuticals обсуждал с FDA безрецептурную продажу для взрослых, теперь подобный вопрос решается для подростков от 16 лет. Некоторые «злопыхатели» говорят о том, что теперь женщинам гораздо проще применить экстренную контрацепцию в вечернее время или на уик-энде (в общем, в течение 72 часов после…), как будто раньше кого-то радовало отсутствие такой возможности.Для тех, кто не хочет, чтобы родители знали о том, что они живут половой жизнью эти препараты хороший способ предотвратить беременность. Презерватив или таблетки в кармане выглядят крайне сомнительно в глазах родителей. «Дети больше не будут рожать детей, потому что раньше они просто боялись признаться, что они беременны, а когда это становилось очевидным, обратно пути уже не было» — это слова девочки-подростка, применявшей подобный препарат. Как рожать так они осознают, что они дети, а как …Опасность кроется в том, что при наличии этих препаратов женщины могут прекратить регулярные походы к гинекологам с профилактической целью, считают врачи. Не выполнятся специальные исследования на опухоли и заболевания, передающиеся половым путем, производимые во время осмотра. Кто-то и не захочет пользоваться этими препаратами, когда узнает о том, как именно они действуют. Это большая доза гормонов, обычно используемых в контрацепции для предотвращения беременности. Они откладывают время овуляции, не допуская оплодотворение, или не позволяют яйцеклетке имплантироваться в истонченный слизистый слой матки. При достаточно развитой фантазии, это можно трактовать как аборт на очень ранних сроках. «Экстренная контрацепция не является истинным предохранением от беременности. Оплодотворение уже свершилось, но двуединая клетка не может внедриться в слизистую матки. Доступность препаратов может способствовать так называемому опасному сексуальному поведению подростков (большое количество партнеров, отсутствие средств индивидуальной защиты)»- так считают противники идеи. В ходе исследования выяснилось, что подростки, применявшие экстренную контрацепцию, не чаще других занимаются «опасным» сексом, знают о правилах применения этих таблеток. Кроме того, доступность и информированность может уменьшить количество нежеланных беременностей и абортов в 2 раза среди женщин от 15 до 44 лет. Ежегодно, случается 3 млн. нежеланных беременностей, из них в 800 000 случаев – будущие родители подростки. Однако в виду отсутствия данных об отсроченном влиянии данных препаратов на организм их применение у подростков без ведома врача пока запрещено.