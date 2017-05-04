Различия между мужчиной и женщиной проявляются в 6500 генах

Израильские ученые сумели постичь генетическую архитектуру половых различий.Ученые из Института Вейцмана (Реховот, Израиль) исследовали 20 тыс. генов генома человека, кодирующих белки, и выяснили, что около 6500 генов кодируются (активируются) по-разному в зависимости от пола. Об этом сообщает журнал BMC Biology.Для исследования были взяты образцы тканей 550 здоровых доноров обоего пола. Израильским ученым удалось подтвердить вывод о том, что при идентичности генома половые различия у людей формируются за счет различий в экспрессии генов. Выраженные различия обнаружены далеко не только в генах, отвечающих за работу репродуктивной системы, но также таких органов как сердце, печень, головной мозг. Одни и те же гены совершенно по-разному ведут себя у представителей противоположных полов. Это выражается также в различиях в склонности к определенным заболеваниям: повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза у женщин, более высокая распространенность болезни Паркинсона у мужчин и т.п.