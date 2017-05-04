Остеохондроз: когда необходима помощь врача
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Еще один серьезный фактор – стресс. В некоторых случаях болезнь может быть предвестником многих недугов. По распространенности остеохондроз занимает второе место после сердечнососудистых заболеваний.
Причины возникновения болей
Повреждение суставного отростка позвоночника.
Грыжа межпозвоночного диска. Боль возникает из-за того, что мягка середина диска выпячивается и давит на нерв или раздражает соседние ткани. Со временем диски высыхают, что и делает их более уязвимыми. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск возникновения проблем с дисками.
Остеопороз ослабляет позвонки настолько, что они легко ломаются и крошатся.
Разрастание костной ткани тел позвонков вызывает давление на спиной мозг или нервные корешки.
Когда надо обращаться к врачу
Боль не утихает несколько дней или усиливается.
Трудно двигать шеей.
Боль в спине отдает в ногу, колено или ступню.
Когда необходимо срочно обращаться к врачу
Если внезапно возникла острая боль.
Теряется чувствительность или появляется слабость в конечностях.
Боль в спине сопровождается высокой температурой, спазмами желудка, болью в груди или затруднением дыхания.
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