Остеохондроз: когда необходима помощь врача

Остеохондроз – дистрофический процесс в костной и хрящевой тканях, преимущественно межпозвоночных дисков. Проявляется болями, ограничением движений в пораженных суставах. Ношение тяжестей, непродуманная нагрузка, неловкий попорот или наклон, неправильная осанка, малоподвижный образ жизни, долгое сидении в одном положении, беременность и избыточный вес могут спровоцировать боль.Еще один серьезный фактор – стресс. В некоторых случаях болезнь может быть предвестником многих недугов. По распространенности остеохондроз занимает второе место после сердечнососудистых заболеваний.Причины возникновения болейПовреждение суставного отростка позвоночника.Грыжа межпозвоночного диска. Боль возникает из-за того, что мягка середина диска выпячивается и давит на нерв или раздражает соседние ткани. Со временем диски высыхают, что и делает их более уязвимыми. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск возникновения проблем с дисками.Остеопороз ослабляет позвонки настолько, что они легко ломаются и крошатся.Разрастание костной ткани тел позвонков вызывает давление на спиной мозг или нервные корешки.Когда надо обращаться к врачуБоль не утихает несколько дней или усиливается.Трудно двигать шеей.Боль в спине отдает в ногу, колено или ступню.Когда необходимо срочно обращаться к врачуЕсли внезапно возникла острая боль.Теряется чувствительность или появляется слабость в конечностях.Боль в спине сопровождается высокой температурой, спазмами желудка, болью в груди или затруднением дыхания.