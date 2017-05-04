Остеохондроз: когда необходима помощь врача

http://healthinfo.ua - Добавил ithink в категорию Ревматология

Остеохондроз – дистрофический процесс в костной и хрящевой тканях, преимущественно межпозвоночных дисков. Проявляется болями, ограничением движений в пораженных суставах. Ношение тяжестей, непродуманная нагрузка, неловкий попорот или наклон, неправильная осанка, малоподвижный образ жизни, долгое сидении в одном положении, беременность и избыточный вес могут спровоцировать боль.

Еще один серьезный фактор – стресс. В некоторых случаях болезнь может быть предвестником многих недугов. По распространенности остеохондроз занимает второе место после сердечнососудистых заболеваний.

Причины возникновения болей

Повреждение суставного отростка позвоночника.

Грыжа межпозвоночного диска. Боль возникает из-за того, что мягка середина диска выпячивается и давит на нерв или раздражает соседние ткани. Со временем диски высыхают, что и делает их более уязвимыми. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск возникновения проблем с дисками.

Остеопороз ослабляет позвонки настолько, что они легко ломаются и крошатся.

Разрастание костной ткани тел позвонков вызывает давление на спиной мозг или нервные корешки.

Когда надо обращаться к врачу

Боль не утихает несколько дней или усиливается.

Трудно двигать шеей.

Боль в спине отдает в ногу, колено или ступню.

Когда необходимо срочно обращаться к врачу

Если внезапно возникла острая боль.

Теряется чувствительность или появляется слабость в конечностях.

Боль в спине сопровождается высокой температурой, спазмами желудка, болью в груди или затруднением дыхания.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь