Головная боль: 5 натуральных средств для решения проблемы

На сегодняшний день головная боль – самое распространенное заболевание нервной системы, отмечает Всемирная организация здравоохранения.Для снятия головной боли естественным образом можно применять массаж и холодные компрессы. Эти способы улучшают кровообращение, способствуют насыщению клеток кислородом и снимают головную боль очень быстро.Кроме того, можно использовать натуральные средства из арсенала народной медицины.Донник лекарственный. При простуде и мигрени пить настой травы (2 ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза вдень.Ива белая. При головных болях и неврозах пить отвар коры (15 г сырья на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. 3 раза в день.Картофель. При стойких головных болях пить свежий сок картофеля по полстакана 3 раза в день.Клевер луговой. При атеросклерозе, сопровождаемого головными болями, принимать настойку соцветий (40 г сырья залить 500 мл 40% спирта, настаивать 10 суток) по 20 мл перед обедом или перед сном. Курс лечения – 3 месяца с перерывом в середине 10 дней. При необходимости курс лечения повторить через полгода.Лабазник вязолистный. При головной боли, одышке, заболеваниях сердца выпить за день равными порциями настой (1 ч.л. сухой измельченной травы на 1 стакан кипятка).