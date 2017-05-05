Гипертония: 6 натуральных средств, понижающих давление

Высокое артериальное давление, гипертония, — это одно из самых распространенных проблем с сердцем и сосудами во всем мире. Гипертония получила название «тихой смерти» из-за практически незаметного развития в организме.Согласно данным Американской ассоциации сердца, один из 3 взрослых людей страдает от высокого артериального давления, что составляет треть всего мирового населения планеты.Проблема в том, что многие люди не подозревают о наличии у себя повышенного давления, и соответственно не лечатся надлежащим образом.Важно быть осведомленными о рисках развития гипертонии, поскольку это первый шаг к контролю и лечению данного заболевания.Регулировать артериальное давление помогут натуральными средства.Омела белая. При гипертонической болезни пить настой травы (15 г сырья на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. 3 раза в день.Осока парвская. При гипертонии пить настой корневищ с корнями (2ч.л. сырья залить 400 мл кипятка, настаивать 8 часов, процедить) по полстакана 3 раза в день.Главным действующим веществом является алкалоид бревиколин, проявляющий спазмолитическое и гипотензивное действие.Очанка прямостоячая. Как гипотензивное средство пить настой травы (1ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться до охлаждения) по полстакана 4 раза в день.Очиток едкий. Как гипотензивное средство пить настой (1ч.л. смеси травы очитка едкого, листьев омелы белой и цветков боярышника кроваво-красного, взятых поровну, на 1 стакан кипятка) по трети стакана 3 раза в день, через полчаса после еды.Паслен черный. При гипертонии и атеросклерозе полезный свежие плоды по 5-6г в сутки.Помидор съедобный. Помидоры содержат гамма-аминомаяляную кислоту, которая снижает артериальное давление, и еще не менее 6 соединений с аналогичными свойствами.