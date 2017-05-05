Универсальный травяной настой для оздоровления органов желудочно-кишечного тракта
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Как лекарственное растение Зверобой был известен еще в древней Греции, и на Руси его применяли уже в XVII в. Зверобой (особенно в смесях) используется в народной медицине многих стран, входит в состав мочегонных сборов. Настой травы применяют при почечнокаменной болезни, болезнях мочевого пузыря (в том числе при ночном недержании мочи у детей), заболеваниях печени, желудка и кишечника.
Траву также употребляют как успокаивающее средство, она уменьшает головные боли, нормализует сон.
В то же время нужно знать, что внутреннее применение настоев зверобоя как ядовитого растения требует осторожности, необходимо строго соблюдать дозировку!
Настой из зверобоя для оздоровления организма
Требуется: 10 г сухой травы, 1 стакан кипятка.
Приготовление: траву залить водой, настоять в течение 30 минут.
Применение: по 1 ст. л. 2–4 раза в день после еды.
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