Универсальный травяной настой для оздоровления органов желудочно-кишечного тракта

Многие его хорошо знают и любят зверобой продырявленный - травянистое многолетнее растение, которое считается травой от девяноста девяти болезней! Для лечения применяют листья, цветки и стебли.Как лекарственное растение Зверобой был известен еще в древней Греции, и на Руси его применяли уже в XVII в. Зверобой (особенно в смесях) используется в народной медицине многих стран, входит в состав мочегонных сборов. Настой травы применяют при почечнокаменной болезни, болезнях мочевого пузыря (в том числе при ночном недержании мочи у детей), заболеваниях печени, желудка и кишечника.Траву также употребляют как успокаивающее средство, она уменьшает головные боли, нормализует сон.В то же время нужно знать, что внутреннее применение настоев зверобоя как ядовитого растения требует осторожности, необходимо строго соблюдать дозировку!Настой из зверобоя для оздоровления организмаТребуется: 10 г сухой травы, 1 стакан кипятка.Приготовление: траву залить водой, настоять в течение 30 минут.Применение: по 1 ст. л. 2–4 раза в день после еды.