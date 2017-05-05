У трудных подростков выше риск преждевременной смерти

У бывших трудных подростков риск стать инвалидом к 48 годам или и вовсе не дожить до этого возраста гораздо выше.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 411 мальчиков из Южного Лондона. В 1961 году ребятам было 8 - 9 лет. Оказалось, что среди тех, кто в возрасте 10 лет отличался антиобщественным поведением (например, прогуливали уроки, обманывали и хулиганили), а также среди тех, кто к 18 годам успел приобрести судимость, 16,3% (практически каждый шестой) к 48 годам умерли или стали инвалидами. Это почти в семь раз выше, чем у тех, кто в юном возрасте вел себя законопослушно. Среди «хороших мальчиков» столь печальная участь постигла 2,6% (40 человек), сообщили специалисты. Исследование было опубликовано в Journal of Public Health.Эксперты были очень удивлены, что существует такая тесная связь между дурным влиянием в юности и преждевременной смертью. А это означает, что проблемы в семье в возрасте от 8 до 10 лет могут привести ребёнка к преждевременной смерти, заметили ученые.По мнению исследователей, влияние оказывали не только злоупотребления психотропными веществами или другие психические проблемы, связанные с антиобщественным образом жизни. У бывших проблемных детей также наблюдались случаи преждевременной смерти и инвалидности от хронических заболеваний, таких, как болезни сердца, инсульты, заболевания дыхательных путей и рак. Ученые полагают, что в основе явления лежит импульсивность или отсутствие самоконтроля в детстве и подростковом возрасте. Возможно, людей убивают стрессы, сопутствующие антиобщественному образу жизни, пишет издание.