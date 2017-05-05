Здоровье поджелудочной: диета при хроническом панкреатите

Для того чтобы поджелудочная железа могла нормально справляться со своими функциями, больному хроническим панкреатитом необходимо соблюдать диету.Лечебное питание – важная часть комплексной терапии не только при остром панкреатите, но и при хроническом. Ведь изменяя характер питания, можно повлиять на патологический процесс, в нашем случае – задержать развитие атрофии поджелудочной железы и поддерживать организм в устойчивой фазе ремиссии. Диетическое лечение больных с заболеваниями органов пищеварения по своему значению не уступает лекарственному и физическому, а в большинстве случаев играет доминирующую роль. Без диетотерапии лечить больного хроническим панкреатитом практически невозможно.При лечебном питании имеет значение не только правильный подбор продуктов, но и соблюдение технологии кулинарной обработки, температура потребляемой больным пищи, кратность и время приема пищи.Недостаток витаминов можно компенсировать готовыми аптечными формами, отваром шиповника, пшеничных отрубей. Во всех диетах запрещены алкогольные напитки, в индивидуальных случаях вопрос об их употреблении решает лечащий врач. При сочетании у одного больного двух заболеваний, требующих диетического питания, назначается питание с соблюдением принципов обеих диет.Больным хроническим панкреатитом, как правило, назначают диету № 5б.Принципы питанияНе рекомендованы продукты:– Крепкие бульоны – мясные, рыбные, грибные. Супы в виде кислых щей, борщей, а также овощные отвары.– Черный, ржаной и свежий белый хлеб, сдоба.– Соленья, пряности, копчености, колбасы, все консервы, маринады. Грибы в любом виде.– Жирные сорта мяса и птицы (баранина, свинина, утка, гусь), жирные сорта рыбы и все жирные блюда.– Крепкий чай, кофе, какао, шоколад, все кондитерские изделия, варенье, мёд, мороженое, газированные напитки.– Яйца, сваренные вкрутую и в виде жареной яичницы.– Жареные блюда из творога (например, в виде сырников).– Каша из пшена.– Изделия из теста в виде пирогов, блинов, оладьев, пирожных.– Блюда из овощей в виде белокочанной капусты, редиски, редьки, щавеля, сырого лука, репы, бобовых, все сырые и непротертые овощи и фрукты.– Кислые ягоды и фрукты, а также фрукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов, которые могут стать причиной вздутия кишечника (бананы, виноград, финики).– Жиры в виде сала и топленого масла.– Все алкогольные напитки.Какие продукты можно употреблять:– Хлебобулочные изделия в виде пшеничного хлеба вчерашней выпечки или подсушенного (200–300 г в день).– Вегетарианские протертые или слизистые супы, овощные без белокочанной капусты или крупяные (но не с пшеном), с добавлением сливочного масла или сметаны – 5–10 г.– Блюда из нежирных сортов говядины, телятины, курицы, индейки, кролика, отваренных куском или в виде паровых котлет, фрикаделей, суфле, тефтелей, бефстроганов из отварного мяса.– Блюда из нежирной рыбы (трески, окуня, ледяной, щуки, сазана и других), отваренных куском или в виде котлет, кнелей, тефтелей.– Яйца всмятку (1–2 яйца) или сваренные в виде парового омлета из двух яиц.– Молочные продукты в виде некислого свежего творога, лучше домашнего, творожных пудингов, свежего кефира, сметаны (для заправки блюд) и неострого сыра.– Манная, рисовая, гречневая, овсяная каши, лапша, вермишель, макароны.– Изделия из теста в виде макаронных изделий из высших сортов муки или домашней лапши.– Овощи, содержащие мало клетчатки в виде картофеля, моркови, свеклы, тыквы, кабачков, цветной капусты, молодой фасоли, зеленого горошка только протертые, отварные или запеченные. Очень полезна при заболеваниях поджелудочной железы морская капуста, которая богата ферментами, необходимыми для работы именно поджелудочной.– Спелые плоды, ягоды (не кислые) печеные или протертые в виде пюре.– Компоты с протертыми фруктами, желе из соков на ксилите или сорбите.– Жиры в виде сливочного несоленого (30 г) и растительного масла (15 г) можно добавлять в блюда.– Напитки в виде некрепкого чая с молоком или с лимоном, отвара шиповника, фруктово-ягодных соков.– При соблюдении диеты для поджелудочной железы необходимо помнить о питьевом режиме. Так как восстановление поджелудочной железы сопровождается большими потерями воды, то питье должно быть обильным.