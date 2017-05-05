Голодание убивает клетки организма, показало исследование

Ученые не советуют голодать, чтобы сбросить вес. По данным нового исследования, голодание способствует апоптозу (клеточной смерти). Клетки погибают из-за недостатка питательных веществ. Важную роль в этом процессе играет эндоплазматическая сеть - внутриклеточный органоид, участвующий в синтезе белков, липидов и транспортировке веществ.По словам специалистов, во время химиотерапии активируется митохондриальный путь апоптоза. А при голодании "включаются" так называемые рецепторы смерти на мембране клеток. Их обычно используют лимфоциты (клетки иммунной системы) для уничтожения инфицированных клеток.Исследование показало, что во время голодания эндоплазматическая сеть генерировала сигнал тревоги. Это приводило к активации рецепторов смерти. В итоге клетки погибали. Примерно то же самое происходит с клетками в центре раковой опухоли, которым не хватает питательных веществ.