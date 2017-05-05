Голодание убивает клетки организма, показало исследование
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По словам специалистов, во время химиотерапии активируется митохондриальный путь апоптоза. А при голодании "включаются" так называемые рецепторы смерти на мембране клеток. Их обычно используют лимфоциты (клетки иммунной системы) для уничтожения инфицированных клеток.
Исследование показало, что во время голодания эндоплазматическая сеть генерировала сигнал тревоги. Это приводило к активации рецепторов смерти. В итоге клетки погибали. Примерно то же самое происходит с клетками в центре раковой опухоли, которым не хватает питательных веществ.
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LentaInform
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