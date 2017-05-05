Новый метод поможет понять, больно ли младенцу
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Ученые проанализировали данные ЭЭГ 18 детей. ЭЭГ регистрировали во время взятия у младенцев крови из пятки. Специалисты заметили: через 0,5 секунды после укола появлялся характерный сигнал. Затем исследователи оценили точность метода, обследовав больше детей.
Исследователи обнаружили, что уровень болевого сигнала коррелировал с гримасами на лицах младенцев. Болевой сигнал возникал и у доношенных, и у недоношенных детей. Уровень сигнала оказался ниже у младенцев, которым на пятки перед процедурой наносили обезболивающий гель. В настоящее время эксперименты продолжаются.
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