Как самому себе помочь при зубной боли

Зубная боль – признак разрушения зуба (кариес) или воспаления десны. Такой симптом всегда требует обращения к стоматологу.Основная причина разрушения зубов – образующийся липкий налет на них из остатков пищи, слюны и бактерий, которые, питаясь углеводами, выделяют кислоту, разрушающую эмаль. После сладкой пищи концентрация кислоты резко взрастает примерно на полчаса после еды. У сладкоежек риск заболевания кариесом особенно высок.При любой зубной боли покажитесь стоматологу.Как самому себе помочьПолощите рот теплой водой с солью. Это поможет оттоку гноя из околозубного пространства.Полощите рот водным настоем валерианы.Приложите к больному зубу кусочек свежего несоленого сала. Это снимет боль.Вотрите несколько капель гвоздичного масла или масла чайного дерева в десну у корня больного зуба.Приложите к больному зубу ватку, смоченную в настойке эхинацеи.