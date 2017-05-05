Контакт матери с пластмассой является причиной астмы у детей

Продукты распада фалатов в крови матери вызывают нарушение метилирования у ДНК плода.Группа ученых из Центра изучения окружающей среды им. Гельмгольца в Лейпциге сообщила, что повышенное воздействие фталатов на беременную ими кормящую мать является серьезным фактором риска развития бронхиальной астмы у ребенка.Ученые исследовали состав мочи у беременных и обнаружили четкую взаимосвязь между наличием там продуктов распада фталатов (бутилбензилфталат) и последующей высокой заболеваемостью детей аллергической астмой. Данное наблюдение также было подтверждено на лабораторных мышах, у которых интенсивный контакт с фталатами вызывал повышенную концентрацию бутилбензилфталата и высокую заболеваемость астмой у мышат.Фталаты широко применяются в качестве компонента пластмасс. В частности, они содержатся в материале наиболее распространенных пластиковых бутылок для воды и безалкогольных напитков (ПЭТФ). Уже давно известно о гормональном воздействии фталатов, однако теперь подтверждено влияние продуктов их разложения на наследственную информацию - способность вызывать эпигенетические изменения.Немецкие ученые определили ген, который может быть причиной высокой склонности к аллергическим заболеваниям под действием продуктов разложения фталатов - Zfpm1 (влияет на активацию т-лимфоцитов). Исследователи уверены, что нарушение метилирования ДНК можно предотвратить путем профилактического лечения.