Урологи не поддержали идею введения скрининга на ПСА для ранней диагностики рака простаты

Немецкие специалисты ожидают более убедительных подтверждений эффективности этого метода.Обсуждение идеи введения в Германии скрининга на простатический специфический антиген (ПСА) для массовой диагностики рака простаты пришло к промежуточному итогу. В Немецком обществе по урологии (DGU) и Профсоюзе немецких урологов (BDU) решили, что вводить скрининг сейчас нецелесообразно. По словам президента BDU Акселя Шрёдера, время для этого еще не настало.Простатический специфический антиген (ПСА) являющийся маркером опухолевого роста и применяется для ранней диагностики заболеваний простаты. Однако он прямо не указывает на раковое заболевание. Имеющиеся научные данные позволяют относить этот метод к “гипердиагностике”, если применять его в качестве скрининга среди здоровых мужчин. Немецкие урологи опасаются, что Общая федеральная комиссия (G-BA), не поддержит эту идею в существующих обстоятельствах.