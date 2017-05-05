Урологи не поддержали идею введения скрининга на ПСА для ранней диагностики рака простаты
http://www.medikforum.ru - Добавил omnomnom в категорию Урология
Обсуждение идеи введения в Германии скрининга на простатический специфический антиген (ПСА) для массовой диагностики рака простаты пришло к промежуточному итогу. В Немецком обществе по урологии (DGU) и Профсоюзе немецких урологов (BDU) решили, что вводить скрининг сейчас нецелесообразно. По словам президента BDU Акселя Шрёдера, время для этого еще не настало.
Простатический специфический антиген (ПСА) являющийся маркером опухолевого роста и применяется для ранней диагностики заболеваний простаты. Однако он прямо не указывает на раковое заболевание. Имеющиеся научные данные позволяют относить этот метод к “гипердиагностике”, если применять его в качестве скрининга среди здоровых мужчин. Немецкие урологи опасаются, что Общая федеральная комиссия (G-BA), не поддержит эту идею в существующих обстоятельствах.
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
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