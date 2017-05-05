Запах розмарина улучшает состояние мозга
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Университетские клиницисты пригласили добровольцев, для которых были организованы тесты на способность запоминать информацию. Участники опытов, две группы из 70 человек, выполняли задания, находясь в разных помещениях: в одном ощущался аромат розмарина, а в другом нет.+
В результате авторы проекта могли удостовериться в том, что аромат розмарина действовал как природный стимулятор мозга, активизируя деятельность его зон, непосредственно связанных с когнитивной деятельностью.
«Если регулярно вдыхать запах розмарина, то может значительно улучшиться память. Это касается как взрослых, так и детей», - резюмировали исследователи в итоге.
По словам специалистов, во время экспериментов было зафиксировано, что участники, испытывавшие действие пряного аромата известного растения, демонстрировали некоторые изменения в составе крови. В частности, у них повышался уровень 1,8 цинеола – вещества, которое влияет на интенсивность мозговой активности и качество запоминания.
В то же время тесты выявили индивидуальные особенности некоторых людей, делавшие их невосприимчивыми к аромату розмарина. У небольшого числа участников функции запоминания остались на старом уровне, несмотря на вдыхание аромата.
Примечательно, что целебные свойства розмарина были известны еще врачевателям в Древней Греции, а научные исследования, проводившиеся в последние годы, показали: эфирные компоненты этого растения проникают в кровь путем вдыхания через нос, при этом способны снижать сильную боль.
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
Listis
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