Запах розмарина улучшает состояние мозга

Серия экспериментов, проведенная исследователями из Нортумбрийского университета, позволила заключить, что есть как минимум один широкодоступный способ улучшить мозговые функции. Для этого, как выяснилось, нужно периодически вдыхать аромат розмарина.Университетские клиницисты пригласили добровольцев, для которых были организованы тесты на способность запоминать информацию. Участники опытов, две группы из 70 человек, выполняли задания, находясь в разных помещениях: в одном ощущался аромат розмарина, а в другом нет.+В результате авторы проекта могли удостовериться в том, что аромат розмарина действовал как природный стимулятор мозга, активизируя деятельность его зон, непосредственно связанных с когнитивной деятельностью.«Если регулярно вдыхать запах розмарина, то может значительно улучшиться память. Это касается как взрослых, так и детей», - резюмировали исследователи в итоге.По словам специалистов, во время экспериментов было зафиксировано, что участники, испытывавшие действие пряного аромата известного растения, демонстрировали некоторые изменения в составе крови. В частности, у них повышался уровень 1,8 цинеола – вещества, которое влияет на интенсивность мозговой активности и качество запоминания.В то же время тесты выявили индивидуальные особенности некоторых людей, делавшие их невосприимчивыми к аромату розмарина. У небольшого числа участников функции запоминания остались на старом уровне, несмотря на вдыхание аромата.Примечательно, что целебные свойства розмарина были известны еще врачевателям в Древней Греции, а научные исследования, проводившиеся в последние годы, показали: эфирные компоненты этого растения проникают в кровь путем вдыхания через нос, при этом способны снижать сильную боль.