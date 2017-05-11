Как защитить себя от инфаркта с помощью натуральных средств

Инфаркт миокарда – заболевание сердца, обусловленное острой недостаточностью его кровоснабжения, с возникновением очага омертвения в сердечной мышце.В основе инфаркта миокарда, как правило, лежит поражение коронарных артерий сердца при атеросклерозе, приводящее к сужению их просвета. Нередко к атеросклеротическому процессу присоединяется закупорка сосудов (тромбоз) в зоне поражения сосуда, в результате чего полностью или частично прекращается поступление крови к соответствующему участку мышцы сердца.Определенную роль играет спазм ветвей коронарных артерий. Возникновению инфаркта миокарда способствует ишемическая болезнь сердца, а именно – стенокардия, при которой резкое физическое или психическое перенапряжение может стать непосредственной причиной инфаркта миокарда.Инфаркт миокарда может развиться также на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета, ожирения, нервного перенапряжения и психической травмы, курения.После перенесенного инфаркта миокарда в период реабилитации можно воспользоваться общедоступными рецептами народной медицины. Данные средства также помогут защитить сердце от этого грозного заболевания.Рецепт 1Перемолоть в мясорубке 1 кг клюквы и 200 г чеснока, добавить 100 г меда, смешать, настаивать 3 дня. Принимать по 1 десертной ложке 2 раза в день до еды.Рецепт 2Смешать свежеотжатый сок лука с медом в равных пропорциях. Принимать по 1 столовой ложке 2–3 раза в день.Рецепт 3Залить 2–3 измельченные луковицы 300 мл теплой кипяченой воды, выдержать 7–8 часов, процедить. Пить настой по 1/2 стакана перед едой.Рецепт 4Жевать лимонную цедру: она богата эфирными маслами и улучшает работу сердца.Рецепт 5Съедать в день по 100–150 г кураги.Рецепт 6Съедать по 1 столовой ложке меда 3 раза в день, можно развести его в 1 стакане теплой воды или съедать с фруктами. Мед благотворно действует на сердечную мышцу, расширяет сосуды сердца, улучшает его кровоснабжение.Рецепт 7Растолочь 100 г ядер грецких орехов и смешать с 2 столовыми ложками гречишного меда. Съесть за 1 день в 3 приема. Ядра грецких орехов содержат магний, который обладает сосудорасширяющим и мочегонным действием, а также калий, который выводит из организма натрий, и много железа, меди, кобальта, цинка и витамина B6, которые необходимы для образования эритроцитов.Рецепт 8Хорошим средством от инфаркта считается горький миндаль. Рекомендуется употребление 1 ореха в день.Рецепт 9Взять 1 кг меда, 10 лимонов, 5 головок чеснока. Из лимонов выжать сок, добавить перетертый чеснок и мед. Все смешать и настоять 1 неделю. Принимать по 1 чайной ложке 1 раз в день. Особенно рекомендуется при стенокардии с сильной одышкой.Рецепт 10Взять 20 г корня женьшеня и 0,5 кг пчелиного меда. Порошок корня смешать с медом, настоять 1 неделю, часто перемешивая. Принимать 3 раза в день по 1/4 чайной ложки (особенно хорошо тем, у кого понижен гемоглобин в крови).