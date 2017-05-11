Упражнения для укрепления шейного отдела позвоночника

Наилучшие средства, входящие в комплекс профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника, — это массаж и лечебная гимнастика. Именно гимнастика играет главную роль. Специальные упражнения направлены на расслабление и приведение мышц в тонус, повышение их функциональности.Комплекс упражнений для укрепления шейного отдела позвоночникаИсходное положение (ИП) – сидя на скамейке или на стуле, руки на коленях, ладони развернуты кверху, мышцы шеи расслаблены, голова слегка опущена. Повторять упражнения 8–10 раз.Упражнение 1.ИП – кисти к плечам. Круговые движения: 4 вперед, 4 назад.Упражнение 2.ИП – кисти к плечам. Подъем локтей вверх – вдох, опускаем – выдох.Упражнение 3.ИП – кисти к плечам. Отведение рук в стороны.Упражнение 4.ИП – пальцы в замок перед грудью. Подъем рук на вдохе. Опускание на выдохе.Упражнение 5.ИП – руки на коленях. Поочередный подъем плеч на вдохе. Опускание на выдохе.Упражнение 6.ИП – руки на коленях. Одновременное круговое вращение плечами.Упражнение 7.ИП – пальцы рук на плечах, локти разведены в сторону, спина выпрямлена. Статическое напряжение мышц верхнего плечевого пояса (10–15 раз).Упражнение 8.ИП – руки на поясе. При фиксированном туловище и выпрямленной спине подъем плеч (15–20 раз).Упражнение 9.ИП – руки на коленях. Медленные качательные движения головой в стороны (по 5–8 раз в каждую сторону).Упражнение 10.Руки на коленях. Максимальное сгибание и разгибание в шейном отделе. Каждое движение повторите 8–10 раз.Упражнение 11.Глаза закрыты, руки на коленях. Медленные круговые движения головой по 2 раза в каждую сторону (всего 4 серии).Упражнение 12.Руки на поясе. Вращательные движения плеч вперед и назад (всего 5–6 серий).Упражнение 13.Локти вдоль туловища. Руки сжаты в замок перед грудью. Выпрямляя руки, выворачивайте ладони наружу. Повторите упражнение 8–10 раз.Упражнение 14.Руки перед грудью сжаты в замок. Вращательные движения кистями (10–15 раз).