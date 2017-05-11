Средства, которые не просто снижают давление, а нормализуют его

http://healthinfo.ua - Добавил wapster в категорию Кардиология

Основными причинами, вызывающими гипертонию, являются малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Так, один килограмм лишнего веса обуславливает повышение артериального давления на 2 мм рт. ст.

Большое значение в возникновении гипертонии имеет излишнее употребление поваренной соли. Избыток соли в пище увеличивает риск возникновения гипертонии в 10–11 раз!

Почки могут вывести в сутки не более 3–4 г соли. При превышении этой нормы необходимо максимально активизировать выделительную функцию кожи. А это возможно лишь при помощи контрастных водных процедур, парной бани или сауны, физических упражнений и при полноценном питании, пишет автор известной методики оздоровления Майя Гогулан в книге «Лучшие рецепты Майи Гогулан. Здоровье и в 20 и в 70 лет!».

Повышению давления способствует избыточное употребление белков животного происхождения. Поэтому при гипертонии очень важно уменьшить в рационе долю животного белка и увеличить количество сырых овощей и фруктов.

У сыроедов и натуропатов, как показали исследования, артериальное давление гораздо ниже, чем у лиц, употребляющих животную пищу.
Быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, любая физическая нагрузка на воздухе снижают уровень адреналина в крови, избыток которого приводит к сужению сосудов и повышению артериального давления.

Следующие средства нормализуют давление, а не просто снижают его.

Отвар картофельной кожуры. Кожуру с 4–5 картофелин, хорошо предварительно промытых, залить 0,5 л кипятка, кипятить под крышкой на маленьком огне 15 минут. Настоять, процедить. Принимать по 1–2 чашки такого отвара в день.

Смесь. Стакан сока красной моркови, стакан сока редьки, стакан сока свеклы, стакан настойки хрена (хрен натереть, настоять на воде в течение суток), стакан меда и сок одного лимона перемешать деревянной лопаточкой в эмалированной посуде. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 1 ч до еды или через 2–3 ч после еды. Курс лечения – 2 месяца.

Настойка календулы, на водке (20:100), принимать по 20–30 капель 3 раза в день. Пьют не только для снижения артериального давления, но и при головной боли, для улучшения сна, повышения работоспособности.

Необходимо включить в пищевой рацион продукты, содержащие калий, и исключить натриевую рафинированную соль. Это снизит артериальное давление и укрепит артерии.

Основные пищевые источники калия: капуста, картофель, огурцы, листья одуванчика, петрушка, редис, помидоры, бобовые культуры, чечевица, хлеб ржаной, овсянка, морковь, салат-латук, спаржа, хрен, чеснок, черная смородина, мед, яблочный уксус с зелеными овощами, печеный картофель в кожуре (съедать вместе с кожурой), лук репчатый, выстоянный 30 минут в растительном масле, 2–3 зубчика чеснока ежедневно (особенно рекомендуется при склеротической форме гипертонии); фрукты – грейпфруты, курага, урюк, абрикосы, изюм, чернослив.

Утром проглотить одну дольку чеснока, не разжевывая, запив небольшим количеством воды.

1 ст. л. сушеного укропа залить 0,5 л кипятка, настоять в течение 1 ч и пить по полстакана 3 раза в день до еды.

Пить смесь соков по 0,5 стакана 3–4 раза в день после еды – морковного, яблочного, свекольного, сырого картофеля, капустного или любых других пяти видов овощных соков. Свекольный сок лучше выстоять в холодильнике не менее 1 ч до смешивания его с другими соками.

Крапива двудомная. Нарезать помельче 50–70 г крапивы, поместить в эмалированную посуду, залить 450 мл воды. Через полчаса поставить на маленький огонь, дать закипеть и еще томить 10 минут. Остудить, процедить, хранить в холодильнике. Перед употреблением подогревать до комнатной температуры и пить 2–3 раза в день по трети стакана. Курс лечения – 5 дней подряд, трижды с перерывами в 2–3 дня.

Противопоказано при повышенном содержании протромбина в крови. Крапива способствует свертыванию крови и полезна при кровотечениях.

При сильной головной боли из-за повышенного давления сделайте холодный компресс на затылок.

Смесь для протирания на ночь шеи. Спирт – 100 г ментол – 2,5 г, новокаин – 1,5 г, анестезин – 1,5 г. Для снижения артериального давления.

Настойку валерианы нюхать перед сном в течение 2 минут каждой ноздрей на протяжении 2–4 месяцев.

Действует не сразу, но постепенно снижает артериальное давление.

Сок брусники обыкновенной. Пить натощак 150–200 г.
СМИ2
LentaInform
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