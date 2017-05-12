Эта специя обеспечивает защиту от остеопороза

Если вы беспокоитесь по поводу угрозы остеопороза, начните активно употреблять куркуму. Эта индийская специя улучшает минеральную плотность костей на 7%, обеспечивая профилактику переломов.Куркума помогает строить и ремонтировать кости у пожилых людей, и прием пищевых добавок с этой популярной индийской специей положительно воздействует на минеральную плотность, повышая этот показатель на 7% в течение 6 месяцев. Основную пользу в куркуме приносит вещество куркумин, которое поддерживает баланс клеток, удаляя постаревшую их часть из костей еще до их ослабления. Почти три четверти пожилых людей страдают от снижения плотности костей, что может стать причиной остеопороза. Каждый год из-за этой болезни в России фиксируются десятки тысяч переломов.Ученые из Genoa University проанализировали состояние в остальном здоровых мужчин и женщин со средним возрастом в 70 лет, которые столкнулись со снижением минеральной плотности костей. Кости их стоп, челюстей и пальцев оценивались на момент начала наблюдений с помощью ультразвукового сканирования. Через 6 месяцев те добровольцы, кто принимал ежедневно пищевые добавки с куркумой и соевым лецитином, увеличили показатель плотности на 7%. Сочетание куркумы и соевого лецитина предотвращало растворение куркумина желудочным соком, так что он мог достигать тонкого кишечника, где и абсорбировался.Минеральная плотность костей поддерживается в организме за счёт надлежащего баланса специальных строительных клеток под названием остеокласты, которые связывают состарившиеся клетки, нуждающиеся в замене. У пожилых людей активность остеокластов может перевешивать скорость замены клеток костей. Предыдущие исследования показали, что куркумин обладает способностью правильно строить кости, однако эксперименты проводились на животных моделях. Отметим, что ранее ученые из Edith Cowan University в австралийском Перте доказали, что куркума усиливает работу мозга и защищает пожилых людей от потери памяти.