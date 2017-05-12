7 натуральных средств для выведения камней и песка из почек
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Почки участвуют в процессе фильтрации отработанных продуктов, которые образуются в результате обмена веществ в организме. Все эти вещества в итоге выделяются из организма с мочой. В то же время в почках происходит и обратное всасывание отдельных компонентов крови и других необходимых организму веществ, таких как вода, натрий, хлориды, калий, глюкоза и двууглекислые соединения.
Благодаря почкам осуществляются поддержание соответствующего кислотно-щелочного состояния (pH) крови, нормального давления крови, содержания в ней кальция и стимуляция образования красных клеток – эритроцитов.
Почечнокаменная болезнь одна из наиболее распространенных болезней, это заболевание, в основе которого лежит образование камней в почечных лоханках.
Камни могут появиться в любом возрасте. Около 70–75 % больных составляют люди в возрасте от 20 до 40 лет. У мужчин почечнокаменная болезнь встречается чаще.
При почечнокаменной болезни помогут натуральные средства, рекомендуемые народной медициной.
Пион тонколистный. При почечнокаменной болезни пить настой корневых шишек (1 ч.л. измельченного сырья залить 400 мл кипятка, кипятить 5 минут, процедить) по полстакана 3 раза в день перед едой.
Подмаренник цепкий. При почечнокаменной болезни пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 1 час, процедить) по полстакана 4 раза в день перед едой.
Подсолнечник однолетний. При атеросклерозе, остеохондрозе, камнях и песке в желчном пузыре и почках пить отвар (200 г корней подсолнечника залить 3 л воды, кипятить 1 час, дать настояться 2 часа, процедить) по 1,5 л в день небольшими порциями.
Пырей ползучий. При почечнокаменной болезни пить отвар корневищ (2 ст.л. сырья залить 500 мл кипятка, кипятить 10 минут) по полстакана 4 раза в день перед едой.
Редька посевная черная. При почечнокаменной болезни пить свежий сок корнеплодов по 1 ст.л. 2-3 раза в день.
Репейничек обыкновенный. При почечных кровотечениях пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по полстакана 4 раза в день перед едой.
Рябина лжеакация (белая акация). При воспалительных процессах в мочевыводящих путях, пиелонефрите и почечнокаменной болезни пить настой цветков (1ст.л. сырья залить 300 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по полстакана 3 раза в день перед едой.
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