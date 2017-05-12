7 натуральных средств для выведения камней и песка из почек

Почки представляют собой парный орган, имеющий форму боба. Они располагаются позади брюшины, в среднем отделе спины, по бокам от позвоночника, и удерживаются на месте окружающей их фиброзной тканью (фасцией). Верхние части почек заходят под два нижних ребра. Каждая почка заключена в плотную оболочку, называемую капсулой. Капсула выполняет защитные функции. На верхушке каждой из почек расположены адреналовые железы – надпочечники, входящие в эндокринную систему.Почки участвуют в процессе фильтрации отработанных продуктов, которые образуются в результате обмена веществ в организме. Все эти вещества в итоге выделяются из организма с мочой. В то же время в почках происходит и обратное всасывание отдельных компонентов крови и других необходимых организму веществ, таких как вода, натрий, хлориды, калий, глюкоза и двууглекислые соединения.Благодаря почкам осуществляются поддержание соответствующего кислотно-щелочного состояния (pH) крови, нормального давления крови, содержания в ней кальция и стимуляция образования красных клеток – эритроцитов.Почечнокаменная болезнь одна из наиболее распространенных болезней, это заболевание, в основе которого лежит образование камней в почечных лоханках.Камни могут появиться в любом возрасте. Около 70–75 % больных составляют люди в возрасте от 20 до 40 лет. У мужчин почечнокаменная болезнь встречается чаще.При почечнокаменной болезни помогут натуральные средства, рекомендуемые народной медициной.Пион тонколистный. При почечнокаменной болезни пить настой корневых шишек (1 ч.л. измельченного сырья залить 400 мл кипятка, кипятить 5 минут, процедить) по полстакана 3 раза в день перед едой.Подмаренник цепкий. При почечнокаменной болезни пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 1 час, процедить) по полстакана 4 раза в день перед едой.Подсолнечник однолетний. При атеросклерозе, остеохондрозе, камнях и песке в желчном пузыре и почках пить отвар (200 г корней подсолнечника залить 3 л воды, кипятить 1 час, дать настояться 2 часа, процедить) по 1,5 л в день небольшими порциями.Пырей ползучий. При почечнокаменной болезни пить отвар корневищ (2 ст.л. сырья залить 500 мл кипятка, кипятить 10 минут) по полстакана 4 раза в день перед едой.Редька посевная черная. При почечнокаменной болезни пить свежий сок корнеплодов по 1 ст.л. 2-3 раза в день.Репейничек обыкновенный. При почечных кровотечениях пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по полстакана 4 раза в день перед едой.Рябина лжеакация (белая акация). При воспалительных процессах в мочевыводящих путях, пиелонефрите и почечнокаменной болезни пить настой цветков (1ст.л. сырья залить 300 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по полстакана 3 раза в день перед едой.