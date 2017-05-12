Очищение кожи: что важно знать

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Принципы фруктовой диеты: подбор фруктов в зависимости от типа кожи. Для сухой кожи – зрелые, сладкие, красные плоды. Для жирной кожи – незрелые, кислые, оранжевые плоды. Для нормального типа кожи – все виды фруктов.

Употребление фруктов и овощей в течении дня по вашему усмотрению, однако, желательно не нагружать пищеварительную систему на ночь.

Для увеличения интенсивности потери лишнего веса необходимы легкие физические упражнения: утренняя гимнастика , вечерняя пробежка или прогулка перед сном. Ежедневная теплая ванна с проведением самомассажа в течении 10 – 15 минут.

Цель фруктовой диеты: в течении дня употребление 1,5- 2 кг овощей и фруктов, при употреблении достаточного количества жидкости 1,8 -2 литра
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