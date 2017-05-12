Остеохондроз позвоночника: факторы возникновения, виды, признаки

Причины остеохондроз позвоночника имеют большое распространение. Заболевание может появиться из-за травм или перенагрузки на спину, слабое физическое развитие, плоскостопие или лишний вес.Также весомую роль в появлении заболевания играет малоподвижный образ жизни, нездоровое питание или плохая осанка. Имеет остеохондроз позвоночника симптомы, которые очень схожи на многие болезни, но лишь невролог может определить точный диагноз.Самые главные признаки остеохондроза позвоночника это – боли в позвоночнике, онемение конечностей, боли при движении, при поднятии тяжелых вещей, боли во время кашля или чиха, регулярная острая боль в голове, шее, спине.Может появиться повышенная утомляемость и слабость. Остеохондроз позвоночника можно вылечить, если во время обратиться к врачу. Лечение проходит быстро, эффективно, но главное, чтобы болезнь не прогрессировала до последней стадии, так как последствия заболевания могут быть необратимы.Комплексное лечение остеохондроза: лечение на каждую стадию прогрессирующей болезниРаспространенный остеохондроз позвоночника, как и любой другой вид остеохондроза, имеет 4 стадии, каждая их которых имеет свой курс лечения.Первая ступень заболевания позвоночника остеохондроз имеет легкий дискомфорт в районе позвоночника и постоянную усталость.Вторая ступень заболевания – это значит, что разрушаются фиброзные кольца, уменьшатся межпозвоночные щели, за счет чего боли становятся сильнее.Третья стадия имеет полное изменение костных и позвоночных тканей, после чего могут возникнуть межпозвоночные грыжи.Четвертая стадия несет в себе массовые костные новообразования, нарушается координация, наблюдается малоподвижность, постоянные и сильнейшие боли, возможен, также, паралич конечностей из-за сдавленных нервных корешков. Определить стадию заболевания может невролог после полного обследования.Во внимание также берется и мышечный тонус. При помощи КТ, МРТ, а также рентгена определяют способы лечения. Лечение остеохондроза позвоночника нуждается в мнении и наблюдении специалистов. Именно они определят точный диагноз и назначат правильное лечение.