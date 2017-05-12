6 натуральных средств для улучшения оттока желчи и избавления от камней в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) – заболевание, связанное с нарушением обмена холестерина и билирубина, в результате чего образуются конкременты (камни) в желчном пузыре (холецистолитиаз) и/или в желчных протоках (холедохолитиаз).Данное заболевание по распространенности находится на третьем месте после сердечнососудистой патологии и сахарного диабета. Чаще встречается в экономически развитых странах у лиц, работа которых связана со стрессовыми ситуациями и ведущих малоподвижный образ жизни.При желчнокаменной болезни для улучшения оттока желчи и избавления от камней в желчном пузыре можно использовать средства народной медицины – но только после консультации с врачом.Цмин песчаный. Пить теплым отвар соцветий (3 ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день за 15 минут до еды.Препараты цмина песчаного способствуют интенсивной выработке желчи, изменяют ее состав (уменьшают концентрацию желчных кислот, повышают содержание холатов и билирубина), ускоряют желчевыделение.Чистотел большой. При холангитах, холециститах, желчнокаменной болезни как желчегонное средство пить настой (1 ст.л. смеси травы чистотела большого, цветков боярышника кроваво-красного и листьев мяты перечной, взятых в соотношении 2:2:3, залить 1 стаканом кипятка, дать настояться до охлаждения, процедить) по трети стакана 3 раза в день.Тыква обыкновенная. Мякоть тыквы использовать как желчегонное средство.Селезеночник обыкновенный. При заболеваниях мочевого пузыря, желтухе и как вяжущее средство пить настой травы (1 ч.л. сырья на 1 стакан кипятка) по четверти стакана 3 раза в день.Рябина обыкновенная. При гепатохолецистите и как желчегонное средство пить настой (1 ст.л. плодов на 1 стакан кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.Ромашка лекарственная. Пить отвар соцветий (10 г или 4 ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день после еды.