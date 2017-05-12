Чего нельзя делать, если вас укусил клещ?

В этом году из-за раннего потепления клещи опасны, как никогда. Если вы обнаружили клеща на себе или ребенке, не повторяйте распространенных ошибок, советуют специалисты.1. Не стоит мазать клеща маслом, слюной или спиртом. В народе считают, что можно перекрыть клещу возможность дыхания через дыхальца на тельце, обмазав его со всех сторон одной из этих чудодейственных субстанций. Следовательно, клещ не сможет дышать и отвалится сам. Мягко говоря, наука этого не подтверждает. Что делать, если человека укусил клещ?Не ждите, пока клещ задохнется и отвалится, но постарайтесь его удалить сразу же после обнаружения. Сделать это можно при помощи обыкновенной нитки или специального устройства, которое продается в аптеке. При этом старайтесь вытащить клеща целиком, не оторвав ему голову: именно в ней находятся слюные железы, в которых может содержаться вирус. Если голову все-таки оторвали, удалите ее иголкой, как занозу. Разумеется, иголку перед этим нужно продезинфицировать.2. Не давите клеща. И не выбрасывайте его! Положите его в баночку или флакончик или любой контейнер, в котором его можно довезти до лаборатории и сдать на анализ. Лучше всего сделать этот в тот же день, но если такой возможности нет, хранить клеща в закрытой емкости можно до 3 дней. Почему это важно? Потому что клещ может быть переносчиком огромного количества вирусных заболеваний, самые опасные среди которых энцефалит и боррелиоз. К самым тяжелым последствиям энцифалита относятся паралич, потеря зрения и слуха. Если не лечить боррелиоз, возможны проблемы с суставами, сердцем, зрением, слухом.3. Не бегите к инфекционисту в тот же день, когда обнаружили клеща. Разумеется, это можно сделать для собственного спокойствия, но разумнее записаться на прием, когда у вас на руках уже будут результаты исследования клеща – через 2-3 дня. Если в клеще нашли инфекционное начало, врач назначит профилактический курс антибиотиков (а при вероятности клещевого энцефалита - противоэнцефалитный иммуноглобулин).4. Не сдавайте кровь на инфекции на следующий день после укуса клеща. В этом нет никакого смысла. Обратите внимание: даже если заражение произошло, антитела в крови появляются не сразу, а через 2-3 недели. Чтобы посмотреть динамику защитного ответа организма, врач может назначить повторный анализ через 3 недели после первого обследования.5. Не игнорируйте опасные симптомы, которые могут проявиться даже через месяц. Если на коже появилась кольцевидная эритема (покраснение вокруг места присасывания клеща) или в течение 3-30 дней поднялась температура (до 38-40*С), сразу же обращайтесь за медицинской помощью и обязательно скажите врачу об укусе клеща, чтобы лечение было соответствующим.