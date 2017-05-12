Новый гидрогель обеспечит идеальный ремонт коленей
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Внимание ученых было сосредоточено на двух ключевых амортизаторах внутри колена, менисках, амортизирующий каждый наш шаг. Если они повреждаются, ходьба становится болезненной, а также увеличивается риск развития остеоартроза. Существующие имплантаты не такие сильные или эластичные, как настоящие мениски, а также они не содействуют регенерации суставов и близлежащих тканей вокруг колена.
Замена этих частей нашего тела требует как правильных свойств материала, так и идеально правильной формы. Это вызов приняли специалисты из Университета Дьюка, продемонстрировав, что подходящий мениск может быть отпечатан на 3D-принтере из гидрогеля всего за один день и при этом обойтись всего лишь в 300 долларов США.
Отдельная сложность заключалась в том, что настоящий мениск состоит из двух слоев - жесткой середины и мягкого внешнего слоя, что усложняет попытки воссоздания чего-то похожего. Пытаясь обойти это, ученые объединили сильный и эластичный гидрогель вместе, чтобы получить материал как можно ближе по свойствам к природному хрящу. Они также добавили туда наночастиц из глины, чтобы сделать вещество жидким при нагрузке, но быстро затвердевающим по необходимости – и на выходе получили, по их словам, «паутину длинных цепочечных молекул с зажатыми между ними молекулами воды».
Разработчики считают, что использование таких гидрогелей в качестве заменителей хряща – лучшая альтернатива для тысяч пациентов, нуждающихся в операции на колене.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis
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