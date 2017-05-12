Причиной гипертонии часто бывает нарушенный гормональный фон

Многие больные повышенным артериальным давлением могли бы легко его контролировать, если бы знали точную причину.Немецкое общество эндокринологии (DGE) сообщило, что, по данным последнего исследования, в 6% случаев гипертония обусловлена повышенным уровнем гормона надпочечников альдостерона. Данное исследование было выполнено в Турине.В итальянском исследовании у части обследовавшихся гипертоников в качестве причины заболевания была обнаружена альдостерон-продуцирующая аденома надпочечника или двухсторонняя гиперплазия надпочечников. Гиперальдестеронизм встречается также при других заболеваниях почек.По мнению DGE, необходимо проверять всех гипертоников на синдром Конна (гиперальдестеронизм), для чего достаточно анализа крови на уровень гормона альдостерона. Своевременная диагностика позволит быстрее отыскать настоящую причину гипертонии и с помощью лекарств или операции успешно ее устранить.