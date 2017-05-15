Как клетки организма расправляются с бактерией сальмонеллы?

Немецкие ученые сумели представить механизм антибактериальной защиты в высоком разрешении.При инфекции сальмонеллы большинство бактерий прячется в элементах мембраны и лишь некоторым удается проникнуть в центральную часть клетки. Эти последние бактерии очень опасны, так как способны размножаться с большой скоростью. Однако в клетке организма существуют эффективные методы борьбы с инфекцией. Междисциплинарная группа ученых из Университета им. Гёте во Франкфурте-на-Майне визуализировала механизм клеточной защиты против бактерии сальмонеллы почти на молекулярном уровне.После проникновения бактерии внутрь клетки, та выстилает бактерию молекулами убиквитина (показаны на изображении фиолетовым и зеленым цетами). Центральную роль при бактериальной инвазии играют линейные убиквитиновые цепочки (фиолетовый цвет). Они способствуют гибели бактерии и запускают воспалительную реакцию, ограничивающую размножение бактерий.