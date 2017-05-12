У кошек все чаще стала возникать аллергия на хозяев

Все прекрасно знают, что у людей может быть аллергия на кошек, но мало кто знает, что и у кошек может быть аллергия на человека.с, который содержится в омертвевших частичках кожи, в моче и секрете сальных желез этих животных. Точно так же у кошек может возникнуть аллергическая реакция на белок эпителия человека. В последнее время такое случается нередко, и в этом врачи винят экологическую обстановку и увеличение количества вредных примесей в еде.Причем для правильного диагноза в случае с кошками необходимо пройти долгий путь исследований, иногда методом тыка. Вначале домашнему любимцу меняют диету, предполагая пищевую аллергию. Если не помогает, назначают тщательные обработки от паразитов. Если и это не помогает, то диагностируют атопический дерматит, пробуя убрать аллерген методом «научного тыка», поскольку достоверных анализов, подтверждающих или исключающих аллергию у кошек, на сегодняшний день не существует.Вот в этой части исследования в отдельных случаях ветеринары с удивлением обнаруживали, что кошки давали реакцию на вещи своих хозяев, содержащие эпителий. В этих случаях ветеринары констатировали, что смена хозяина приводила к полному излечению животного, сообщает РИА «Новости».