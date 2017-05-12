В США втрое увеличилось число случаев заражения гепатитом С, особенно среди молодых

Уровень заболеваемости гепатитом С в США за период 2010-2015 гг. увеличился почти втрое (на 294%), причем в большинстве случаев среди молодых. В отдельных штатах, к примеру в Теннесси, этот показать в несколько раз превышает общенациональный.Причиной такого роста заболеваемости эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США называют растущее употребление инъекционных наркотиков среди молодых. Об этом говорится в сообщении CDC, опубликованном в преддверии Национального дня тестирования на гепатит С, проводимого в США 19 мая.По официальной статистике, в 2015 году было зарегистрировано более 2,4 тыс. новых случаев заражения гепатитом С, однако эксперты CDC приводят другие данные, в соответствии с которыми в 2015 году заразились 33,9 тыс. человек.Эксперты также отмечают рост числа смертей от этого заболевания. Только по официальным данным, в 2015 году скончались около 19,6 тыс. человек – это только те случаи, при которых причиной смерти указывается гепатит С.В Национальный день тестирования специалисты пытаются охватить исследованием как можно больше людей, чтобы определить группы риска и максимально сделать все для предотвращения распространения заразы.