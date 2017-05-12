В США втрое увеличилось число случаев заражения гепатитом С, особенно среди молодых
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Причиной такого роста заболеваемости эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США называют растущее употребление инъекционных наркотиков среди молодых. Об этом говорится в сообщении CDC, опубликованном в преддверии Национального дня тестирования на гепатит С, проводимого в США 19 мая.
По официальной статистике, в 2015 году было зарегистрировано более 2,4 тыс. новых случаев заражения гепатитом С, однако эксперты CDC приводят другие данные, в соответствии с которыми в 2015 году заразились 33,9 тыс. человек.
Эксперты также отмечают рост числа смертей от этого заболевания. Только по официальным данным, в 2015 году скончались около 19,6 тыс. человек – это только те случаи, при которых причиной смерти указывается гепатит С.
В Национальный день тестирования специалисты пытаются охватить исследованием как можно больше людей, чтобы определить группы риска и максимально сделать все для предотвращения распространения заразы.
LentaInform
Listis
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СМИ2
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