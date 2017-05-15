Рак легких доводит до инсульта

Пациенты с диагнозом «рак легкого» имеют больше шансов умереть от инсульта, чем те, кому не был поставлен этот диагноз.Исследователи из Тайваня, проанализировав истории болезни более 150 000 пациентов, обнаружили, что нарушение мозгового кровообращения чаще отмечалось у людей, страдавших раком легкого. Так жертвами инсульта стали 26 онкологических больных из 1000, тогда как среди пациентов, не имевших опухоли легкого, инсульт случился у 17 человек.Как отмечают специалисты, таким образом курение, которое является основной причиной развития злокачественной опухоли легкого, можно считать фактором риска инсульта.Об исследовании тайваньских ученых сообщает сентябрьский выпуск журнала Stroke