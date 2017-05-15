США: жить за городом опасно для сердца
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RAND и фондом Robert Wood Johnson Foundation. В работе приняли участие более восьми тысяч американцев, живущих как в городе, так и в сельской местности, которые в анкетах ответили на вопросы о своем образе жизни и состоянии здоровья.
Помимо состояния сердечно-сосудистой системы у жителей пригородов исследователей интересовало психическое здоровье этих людей: по данным предыдущих исследований, пребывание в относительной изоляции повышает риск депрессий и тревожных состояний. Однако такой закономерности выявлено не было.
Gnezdo
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Listis
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