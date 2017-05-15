США: жить за городом опасно для сердца

Американские ученые установили, что жизнь за городом приводит к ожирению и болезням сердца. В связи с тем, что в сельской местности школы, магазины и другие общественные места довольно рассредоточены, местные жители добираются до них на автомобилях, почти не передвигаясь пешком. А такой недостаток физической активности приводит к ожирению и различным сердечно-сосудистым заболеваниям.RAND и фондом Robert Wood Johnson Foundation. В работе приняли участие более восьми тысяч американцев, живущих как в городе, так и в сельской местности, которые в анкетах ответили на вопросы о своем образе жизни и состоянии здоровья.Помимо состояния сердечно-сосудистой системы у жителей пригородов исследователей интересовало психическое здоровье этих людей: по данным предыдущих исследований, пребывание в относительной изоляции повышает риск депрессий и тревожных состояний. Однако такой закономерности выявлено не было.