Антидепрессанты могут быть опасны для жизни взрослых

Американское Управление по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) в ближайшее время планирует начать исследование побочных эффектов антидепрессантов, пишет Associated Press. Ранее исследователи уже связали прием этих лекарств и повышенный риск самоубийств у детей, но про действие этих лекарств на взрослых много пока не известно.В настоящий момент нет данных, сколько времени и средств потребует это исследование. Однако одна из руководителей управления Джанет Вудкок (Janet Woodcock) предупредило, что это «масштабная задача». Имеющаяся по этому вопросу информация довольно противоречива. К примеру, в одном исследовании было показано, что риск самоубийств при приеме антидепрессантов у взрослых не увеличивается. Результаты другой работы говорят, что поведение взрослых при приеме этих таблеток не отличается от такового у детей. А для тех, в свою очередь, характерно суицидальное поведение.Предварительно установленная для данного исследования возрастная граница между взрослыми и детьми — 18 лет. Однако исследователи считают, что в реальной жизни она находится между 18 и 21 годом, и точной цифры назвать невозможно.