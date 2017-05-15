Антидепрессанты могут быть опасны для жизни взрослых
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В настоящий момент нет данных, сколько времени и средств потребует это исследование. Однако одна из руководителей управления Джанет Вудкок (Janet Woodcock) предупредило, что это «масштабная задача». Имеющаяся по этому вопросу информация довольно противоречива. К примеру, в одном исследовании было показано, что риск самоубийств при приеме антидепрессантов у взрослых не увеличивается. Результаты другой работы говорят, что поведение взрослых при приеме этих таблеток не отличается от такового у детей. А для тех, в свою очередь, характерно суицидальное поведение.
Предварительно установленная для данного исследования возрастная граница между взрослыми и детьми — 18 лет. Однако исследователи считают, что в реальной жизни она находится между 18 и 21 годом, и точной цифры назвать невозможно.
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
Listis
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