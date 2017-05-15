Избыток холестерина ведет к росту раковых клеток

Исследование ученых из Университета штата Огайо показало, что некоторые виды раковых опухолей (например, груди и простаты) зависят от гормонов, а новообразования в головном мозге питаются холестерином ЛПНП (часто называют плохим холестерином). Открытие американских ученых поможет в разработке препаратов, способных остановить рост опухоли.В исследовании, опубликованном в журнале Cancer Discovery, авторы пишут, что до 90% глиобластом (наиболее частая и агрессивная форма опухоли мозга) имеют так называемый гиперактивный сигнальный путь для холестерина. Это означает, что их клетки становятся запрограммированными на поглощение холестерина ЛПНП, который провоцирует их рост."Наша работа показывает, что рост опухолевых клеток и их выживаемость зависят от огромного количества холестерина, и мы полагаем, что, лишив клетки холестерина фармакологическим путем, нам удастся разработать новую стратегию по лечению глиобластомы", - сказал автор исследования из Всеобщего центра терапии онкологических заболеваний (Comprehensive Cancer Center) при университете Делян Гуо. В свою очередь, его коллега добавил: "Этот механизм позволяет уничтожить опухолевые клетки без значительной токсичности". Предположения специалистов были подтверждены в ходе лабораторных исследований на примере человеческих клеток рака мозга и экспериментов на животных.Отметим, что мультиформная глиобластома составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Ежегодно она поражает 5000 британцев, 3600 из них умирают. В России регистрируется в год около 8000 случаев заболевания. В настоящее время при лечении применяются метод химиотерапии, лучевой терапии и хирургическое лечение. Однако даже полное хирургическое удаление опухоли и дальнейшее применение лекарственных препаратов не обеспечивают значительного увеличения продолжительности жизни пациента, которая составляет 8-10 месяцев после постановки диагноза.