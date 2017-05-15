Дошкольники часто страдают депрессией

Около 15% детей дошкольного возраста страдают очень высоким уровнем тревоги и депрессии, утверждает международная группа ученых.Специалисты из университетов Канады, Франции и Ирландии провели исследование, в котором приняли участие 1759 детей в возрасте от пяти месяцев до пяти лет. Ежегодно всех детей обследовали на протяжении пяти лет. Оказалось, что у почти 15% малышей до наступления школьного возраста имеются определённые проблемы с психикой, которые к 6-7 годам оборачиваются депрессией и тревогой. Столь ранняя диагностика психо-эмоциональных нарушений у дошкольников удивила клиницистов. По их мнению, как родителям, так и медикам необходимо обращать внимание на поведение маленьких детей, поскольку незамеченные расстройства психического здоровья приводят к трудностям в учёбе и общении со сверстниками в школе.Ученые пришли к выводу, что уже на первом году жизни у некоторых детей можно заметить признаки эмоциональных расстройств, которые перед школьным обучением оборачиваются серьёзными проблемами с психикой. Чрезмерная темпераментность и сложный характер в 5 месяцев являлись наиболее важным прогностическим фактором последующего развития депрессии и тревожности в детстве.