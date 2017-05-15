Лечение детей при пересадке костного мозга будут проводить в стерильных условиях

Жизни детей, которые тяжело больны из-за генетических отклонений иммунной системы, могут быть спасены благодаря более безопасной трансплантации костного мозга, утверждают медики.Команда ученых из Лондона предлагает лечение больных детей в стерильных условиях, что позволит почти полностью отказаться от химиотерапии. Для пересадки костного мозга медики используют антитела, чтобы очистить костный мозг пациента от собственных клеток и создать место для стволовых клеток донора.По мнению специалистов, это открытие носит очень важный характер, так как использование химиотерапии приводит к ряду отклонений и побочных эффектов для пациентов. Поэтому проведение операции и лечение в стерильных условиях с использованием антител, возможно, позволит сохранить жизни тяжело больных детей.