Лечение детей при пересадке костного мозга будут проводить в стерильных условиях
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Команда ученых из Лондона предлагает лечение больных детей в стерильных условиях, что позволит почти полностью отказаться от химиотерапии. Для пересадки костного мозга медики используют антитела, чтобы очистить костный мозг пациента от собственных клеток и создать место для стволовых клеток донора.
По мнению специалистов, это открытие носит очень важный характер, так как использование химиотерапии приводит к ряду отклонений и побочных эффектов для пациентов. Поэтому проведение операции и лечение в стерильных условиях с использованием антител, возможно, позволит сохранить жизни тяжело больных детей.
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