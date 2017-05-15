Ученые продвинулись на шаг вперед в изучении причин возникновения болезни Альцгеймера

Британскими учеными были найдены два ключевых гена, которые отвечают за возникновение болезни Альцгеймера.Исследователи изучили 16 тысяч генетических образцов, что позволило им более детально понять причины возникновения заболевания. Удалось выявить два гена, которые участвовали в нарушении уровня холестерина в организме.Открытые британцами гены имеют защитный эффект для функций мозга, однако какие-либо изменения могут привести к исчезновению защитной функции и даже, наоборот, к атаке клеток мозга. По мнению ученых, причины для возникновения слабоумия имеют комплексный характер, которые включают в себя наличие определенных генов, образ жизни и наличие некоторых событий (к примеру, возникновение сопутствующих заболеваний - атеросклероз и др.) в жизни.Наряду с открытием британскими учеными двух генов CLU и PICALM команда французских специалистов нашла третий ген CR1, который оказывал влияние на возникновение болезни Альцгеймера. Учитывая все новые открытия, исследователи надеются на создание препаратов для эффективного лечения и разработку новых методов диагностики.