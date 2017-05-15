Ученые продвинулись на шаг вперед в изучении причин возникновения болезни Альцгеймера
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Исследователи изучили 16 тысяч генетических образцов, что позволило им более детально понять причины возникновения заболевания. Удалось выявить два гена, которые участвовали в нарушении уровня холестерина в организме.
Открытые британцами гены имеют защитный эффект для функций мозга, однако какие-либо изменения могут привести к исчезновению защитной функции и даже, наоборот, к атаке клеток мозга. По мнению ученых, причины для возникновения слабоумия имеют комплексный характер, которые включают в себя наличие определенных генов, образ жизни и наличие некоторых событий (к примеру, возникновение сопутствующих заболеваний - атеросклероз и др.) в жизни.
Наряду с открытием британскими учеными двух генов CLU и PICALM команда французских специалистов нашла третий ген CR1, который оказывал влияние на возникновение болезни Альцгеймера. Учитывая все новые открытия, исследователи надеются на создание препаратов для эффективного лечения и разработку новых методов диагностики.
Gnezdo
СМИ2
Listis
LentaInform
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