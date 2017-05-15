Назван главный секрет здорового сердца
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Авторы данной работы проанализировали данные о состоянии здоровья более 10 тысяч взрослых мужчин и женщин, за которыми в течение 20 лет велись наблюдения. Анализ показал, что на состояние сердечной мышцы непосредственно влияют регулярно выполняемые физические упражнения в совокупности с приемом витамина D. Их комплекс, как заключили специалисты, помогает снизить вероятность возникновения инсультов и сердечных приступов.
Отметим, что почти одновременно с этим австралийские ученые из Университета Канберры заявили о необходимости простых физических упражнений в жизни людей, особенно пожилых.
Изучив влияние факторов на здоровье мозга людей старше 50 лет, специалисты констатировали: простые, не требующие серьезных энергетических затрат физические упражнения помогают предотвратить возрастное ухудшение когнитивных способностей.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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