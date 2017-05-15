Как поддержать здоровье при сидячей работе: 6 несложных упражнений изометрической гимнастики

Сидячий образ жизни – одна из основных причин не только заболеваний опорно-двигательного аппарата, но и нарушения зрении и работы внутренних органов. Миллионы людей проводят большую часть жизни, сидя за компьютерами, с утра до вечера пребывая в офисах и вставая лишь изредка.Медики бьют тревогу: офисные работники катастрофически мало двигаются; и чтобы помочь людям, которые из-за работы ведут малоподвижный образ жизни, специалисты разработали многочисленные комплексы специальной офисной гимнастики.При работе в офисе за письменным столом можно время от времени выполнять упражнения, которые настолько похожи на обычные движения, что не привлекут внимания коллег. Это так называемые изометрические упражнения, благодаря которым мускулатура развивается так же хорошо, как и при осуществлении динамических комплексов или упражнений с отягощением.Упражнение 1.Исходное положение: сидя на стуле.Выпрямить позвоночник, отвести плечи назад, напрягая мышцы спины, чтобы сомкнулись лопатки, и задержаться в этом положении на 5 с.Повторить 3–5 раз.Упражнение 2.Исходное положение: то же самое.Выпрямить позвоночник, глубоко вдохнуть, втягивая живот.Задержаться в этом положении на 2 с, затем расслабиться.Повторить 7–8 раз.Упражнение 3.Исходное положение: то же самое.Напрячь мышцы ягодиц на 5–6 с, после чего расслабиться.Повторить 7–8 раз.Упражнение 4.Исходное положение: то же самое.Взяться за сиденье обеими руками и попробовать приподнять себя. Задержаться в этом положении на 3–4 с, затем расслабиться.Повторить 5–6 раз.Упражнение 5.Исходное положение: то же самое.Положить обе руки на поверхность стола, с усилием надавить на него и задержаться в этом положении на 8–10 с, затем расслабиться.Повторить 3–5 раз.Упражнение 6.Исходное положение: то же самое.Расслабиться, вдыхать через нос и выдыхать через рот.Повторить 5–7 раз.