Успешное лечение ретинобластомы химиотерапией и аутологичными стволовыми клетками

Высокодозная химиотерапия (HDC), следующая за сохранением аутологичных стволовых клеток (ASCR) – единственный эффективный метод лечения метастатической ретинобластомы, но его применимость в развивающихся странах остается под вопросом.Чилийские ученые из Hospital Calvo Mackenna, Santiago, сообщают о 11 детях с этим заболеванием (у 6 из них односторонняя ретинобластома), которых лечили методом HDC-ASCR в странах Южной Америки. Один пациент имел метастазирующую ретинобластому на момент установления диагноза и остался единственным, у кого возник метастатический рецидив. Всего у этих пациентов наблюдалось 6 метастазов в костный мозг, 4 – в кости, 5 – в орбиту и 4 - в центральную нервную систему. Все пациенты, получавшие стандартную химиотерапию, достигли ремиссии в среднем за 5.7 месяцев после диагноза метастазирования. Режим кондиционирования включал карбоплатин, этопозид и тиотепу у 6 пациентов, или с CY у 4 пациентов или мелфалан у одного. Затем всем пациентам трансплантировали ASCR, заранее выделенные из периферической крови после мобилизации при помощи G-CSF.Не отмечено ни одного смертельного случая в результате токсичности лечения. Два ребенка после трансплантации ASCR подвергались радиотерапии ЦНС. У семи детей была достигнута длительная ремиссия – она продолжалась в среднем до 39 месяцев. Рецидивы метастазов в ЦНС (n=3) или системных (n=1) происходили в среднем после 7месяцев после трансплантации ASCT. За тот же период времени умерли пять детей с метастатирующей ретинобластомой, не лечившихся методом HDC-ASCR.Авторы исследования делают заключение, что метод высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых клеток эффективен для лечения детей с метастатирующей ретинобластомой и подходит для применения в странах со средним доходом.По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, данный метод может быть успешно применим и в России.