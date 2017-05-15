Открытие немецких ученых позволит создать новые лекарства от аллергии и бронхиальной астмы

Выявлены факторы, влияющие на производство воспалительного медиатора интерлейкина-9.Лимфоциты т-хелперы играют важную роль в иммунной реакции при заражении гельминтами и раковыми заболеваниями, но в то же время способствуют развитию аутоиммунных заболеваний, включая различные формы аллергии и бронхиальную астму. Ученые из Института медицинской микробиологии и больничной гигиены при университете Марбурга (Германия) совместно с коллегами из других научных учреждений исследовали взаимодействие генов, участвующих в регуляции образования иммунных клеток. Полученные данные открывают новые возможности в лечении аллергии, бронхиальной астмы и других аутоиммунных заболеваний.Как выяснили немецкие ученые, интерферон-регулирующие факторы IRF1 и IRF4 в своем взаимодействии определяют, какой тип т-лимфоцитов возникает из клеток-предшественниц. IRF1 подавляет выработку т-хелперов Th9, известных производством медиатора воспаления интерлейкина 9. Фактор IRF4, наоборот, способствует образованию лимфоцитов Th9. У астматиков возможно нарушение этого баланса, которое приводит к чрезмерной выработке вызывающего астму интерлейкина-9.