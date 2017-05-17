«Мосволонтер» и столичный центр борьбы со СПИДом разработают программу профилактики заболевания

Ресурсный центр «Мосволонтер» и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом столичного департамента здравоохранения (МГЦ СПИД) могут разработать программу профилактики заболевания. Об этом в рамках VIII московского гражданского форума сообщила руководитель «Мосволонтера» Ирина Швец.«Мы могли бы быть более полезны в решении этой проблемы, и хотелось бы обратиться к Алексею Израилевичу (А.Мазус - руководитель МГЦ СПИД - прим. Агентства «Москва») - может быть, нам подумать о совместной программе вашего центра и нашего центра? О программе, которая будет действовать в течение всего года, о профилактических уроках. Целое направление можно создать, я думаю, что это реально, и ресурсы у нас есть», - сказала И.Швец.Отвечая на ее слова, руководитель МГЦ СПИД А.Мазус заявил, что центр готов к сотрудничеству.«Да, мы готовы», - сказал он.