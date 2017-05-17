Еда на вынос полезна для мозга, утверждают эксперты

Ингредиент, который есть во многих популярных блюдах на вынос, "заряжает" мозг и даже помогает повысить успеваемость. Речь идет о холине (витамине B4). Им богаты блюда, в которых много яиц, например, пицца Фиорентина и жареный рис с яйцом. Другие блюда, такие как неаполитанская пицца и курица тикка масала, тоже положительно влияют на когнитивные функции. Ученые из Бостонского университета следили за питанием почти 1400 взрослых людей в течение 10 лет.Специалисты установили: оливки, анчоусы и каперсы, которые добавляют в неаполитанскую пиццу, содержат много полезных для мозга полифенолов. А курицу тикка масала готовят с куркумой, стимулирующей развитие клеток головного мозга.Фалафель - еще одно полезное для мозга блюдо. Он готовится из нута, богатого магнием, который улучшает сон и способствует обработке мозгом информации. Суши с лососем, содержащим жирные кислоты омега-3, могут помочь студентам получить хорошую оценку на экзамене. Кислоты омега-3 используются для строительства новых клеток мозга. Также они улучшают память и способность к обучению.