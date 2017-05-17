Еда на вынос полезна для мозга, утверждают эксперты
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Специалисты установили: оливки, анчоусы и каперсы, которые добавляют в неаполитанскую пиццу, содержат много полезных для мозга полифенолов. А курицу тикка масала готовят с куркумой, стимулирующей развитие клеток головного мозга.
Фалафель - еще одно полезное для мозга блюдо. Он готовится из нута, богатого магнием, который улучшает сон и способствует обработке мозгом информации. Суши с лососем, содержащим жирные кислоты омега-3, могут помочь студентам получить хорошую оценку на экзамене. Кислоты омега-3 используются для строительства новых клеток мозга. Также они улучшают память и способность к обучению.
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