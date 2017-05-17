Ученые объяснили, как омега-3 защищают нашу нервную систему
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Новое исследование нейробиологов из Гарвардской медицинской школы дает первое молекулярное объяснение того, как этот барьер остается закрытым и то, как подавляется трансцитоз – процесс транспортировки молекул через клетки в везикулах (маленьких пузырьках). Они обнаружили, что формирование этих везикул ингибируется липидным составом клеток кровеносных сосудов в центральной нервной системе. В норме этот липидный состав содержит определенную пропорцию омега-3 и других липидов, так что их баланс напрямую связан с непроницаемостью гематоэнцефалического барьера.
Одна из насущных проблем медицины – то, что гематоэнцефалический барьер представляет собой серьезное препятствие для доставки в мозг терапевтических соединений. Блокирование активности Mfsd2a, протеинов, поддерживающих баланс омега 3 и других липидов, может стать эффективной стратегией для доставки лекарств через барьер в головной мозг, что поможет в лечении ряда расстройств, таких как рак мозга, инсульт и болезнь Альцгеймера.
LentaInform
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