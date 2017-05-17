Ученые объяснили, как омега-3 защищают нашу нервную систему

Омега-3 жирные кислоты уже давно известны в качестве нутриентов, невероятно полезных для здоровья сердца, глаз, нервной системы и метаболизма человека. И как недавно выяснилось, они также играют решающую роль в сохранении целостности гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер является критическим эволюционным механизмом, который защищает центральную нервную систему от повреждений. Этот барьер защищает наш головной мозг от циркулирующих в крови патогенов, токсинов и других вредных веществ. Гематоэнцефалический барьер состоит из сети эндотелиальных клеток, которые выстилают кровеносные сосуды. Эти клетки связаны плотными соединениями, которые препятствуют прохождению большинства молекул между ними.Новое исследование нейробиологов из Гарвардской медицинской школы дает первое молекулярное объяснение того, как этот барьер остается закрытым и то, как подавляется трансцитоз – процесс транспортировки молекул через клетки в везикулах (маленьких пузырьках). Они обнаружили, что формирование этих везикул ингибируется липидным составом клеток кровеносных сосудов в центральной нервной системе. В норме этот липидный состав содержит определенную пропорцию омега-3 и других липидов, так что их баланс напрямую связан с непроницаемостью гематоэнцефалического барьера.Одна из насущных проблем медицины – то, что гематоэнцефалический барьер представляет собой серьезное препятствие для доставки в мозг терапевтических соединений. Блокирование активности Mfsd2a, протеинов, поддерживающих баланс омега 3 и других липидов, может стать эффективной стратегией для доставки лекарств через барьер в головной мозг, что поможет в лечении ряда расстройств, таких как рак мозга, инсульт и болезнь Альцгеймера.