«Косточка на ноге»? Устраняем проблему

Длительное ношение неудобной обуви на каблуках нередко приводит к патологическим процессам в стопе. Связки и мышцы ослабляются, происходит расхождение костей — данное отклонение получило название вальгусной деформации, что в народе именуется «косточкой» либо «шишкой» на ноге. Впоследствии этот процесс может затронуть остальные пальцы стопы, поэтому крайне не рекомендуется пускать его на самотек. На сегодняшний день существует немало эффективных методик по борьбе с данной проблемой.Вальгусная деформация большого пальца ноги — одна из наиболее распространенных болезней, внешне она выглядит как искривленное отклонение пальца. На подошве также появляются мозоли и натоптыши, которые вызывают болезненные ощущения, значительно затрудняя ходьбу и ношение обуви.Причины возникновения деформацииПатология передней части стопы — не только эстетический дефект. Вальгусная деформация влечет за собой целый ряд изменений во всех структурах стопы:поражение хрящевой ткани суставов;комбинированное либо поперечное плоскостопие;искривление плюсневой кости.Сегодня практикуются различные способы хирургического лечения вальгусной деформации стопы («косточки» на стопе). Обычно их суть состоит в смещении костей, и фиксирование их в необходимом положении при помощи металлических устройств (пластин, винтов и т.д.), удаление которых зачастую — серьезная и травматичная операция с долгим восстановительным периодом и отказом от высоких каблуков. Современные достижения ортопедии предлагают самый инновационный и абсолютно не травматичный метод лечения!