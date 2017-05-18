«Косточка на ноге»? Устраняем проблему
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Вальгусная деформация большого пальца ноги — одна из наиболее распространенных болезней, внешне она выглядит как искривленное отклонение пальца. На подошве также появляются мозоли и натоптыши, которые вызывают болезненные ощущения, значительно затрудняя ходьбу и ношение обуви.
Причины возникновения деформации
Патология передней части стопы — не только эстетический дефект. Вальгусная деформация влечет за собой целый ряд изменений во всех структурах стопы:
поражение хрящевой ткани суставов;
комбинированное либо поперечное плоскостопие;
искривление плюсневой кости.
Сегодня практикуются различные способы хирургического лечения вальгусной деформации стопы («косточки» на стопе). Обычно их суть состоит в смещении костей, и фиксирование их в необходимом положении при помощи металлических устройств (пластин, винтов и т.д.), удаление которых зачастую — серьезная и травматичная операция с долгим восстановительным периодом и отказом от высоких каблуков. Современные достижения ортопедии предлагают самый инновационный и абсолютно не травматичный метод лечения!
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