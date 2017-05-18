Радиотерапия приводит к ухудшению работы мозга

Радиотерапия, которую применяют для лечения опухолей мозга, может привести к снижению функций умственной деятельности и ухудшению памяти спустя много лет, считают голландские ученые.В исследовании приняли участие 65 пациентов. Оказалось, что те участники эксперимента, которые проходили радиотерапию 12 лет назад, имели большие проблемы с вниманием и памятью. В целом, 53% пациентов, прошедших радиотерапию, имели ухудшенные показатели функций мозга по сравнению с 27% пациентов, не проходивших эту процедуру.Пациенты с глиомой головного мозга (наиболее распространенной опухолью мозга) получают чаще всего радиотерапию на начальной стадии заболевания. Исследователи пришли к выводу, что прибегать к такому лечению нужно только в особо тяжелых случаях, медики должны стараться как можно реже назначать такую процедуру. Окончательный выбор метода лечения зависит от желания пациента, поэтому необходимо, чтобы больные знали, на какой риск они идут, подчеркнули ученые.