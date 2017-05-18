Оптимистки живут дольше и реже страдают заболеваниями сердца

У оптимистично настроенных женщин гораздо ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, сообщили американские исследователи.Эта работа отражает результаты голландской команды ученых, которые обнаружили, что оптимизм снижает риск возникновения заболеваний сердца у мужчин. В исследовании приняли участие более 1000 женщин. Оказалось, что у оптимисток риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний был на 9% ниже, а риск смерти от различных заболеваний - на 14%, сообщили ученые.Конечно, правильное питание и физические упражнения - очень важные факторы, улучшающие здоровье, но эмоциональный настрой и отношение к жизни также играют важную роль в состоянии сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом, утверждают специалисты. Удалось обнаружить, что пессимистки были больше подвержены вредным привычкам, неправильному питанию и не вовремя лечились, что в свою очередь также приводило к повышенному риску возникновения различных заболеваний.