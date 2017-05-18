Алкоголь значительно увеличивает риск возникновения рака ротовой полости

Алкоголь в значительной степени повышает риск возникновения раковых образований ротовой полости среди мужчин и женщин к сорока годам, утверждают эксперты. Число раковых образований губы, рта, языка и горла в этой возрастной группе повысилось на 26% за прошлое десятилетие. Потребление алкоголя удвоилось за последние 60 лет и стало фактором риска онкологических заболеваний наряду с курением, сообщили исследователи. Ежегодно от раковых заболеваний умирают около 1800 человек только в Великобритании.Кроме того, повышает риск возникновения рака ротовой полости диета с низким содержанием фруктов и овощей, и вирус папилломы человека, который передается половым путем и может также вызвать рак шейки матки, заметили специалисты.Результаты исследований показывают, что с середины 90-х годов уровень раковых заболеваний ротовой полости возрос среди мужчин на 28%, а среди женщин — на 24%. Такие показатели вызывают сильную обеспокоенность у медиков. Три четверти случаев возникают в результате частого употребления спиртных напитков и курения, утверждают эксперты. Отказ от вредных привычек может стать хорошей профилактикой раковых заболеваний, подчеркнули исследователи.