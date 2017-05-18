Алкоголь значительно увеличивает риск возникновения рака ротовой полости
http://www.neboley.com.ua - Добавил fallingpianos в категорию Онкология
Кроме того, повышает риск возникновения рака ротовой полости диета с низким содержанием фруктов и овощей, и вирус папилломы человека, который передается половым путем и может также вызвать рак шейки матки, заметили специалисты.
Результаты исследований показывают, что с середины 90-х годов уровень раковых заболеваний ротовой полости возрос среди мужчин на 28%, а среди женщин — на 24%. Такие показатели вызывают сильную обеспокоенность у медиков. Три четверти случаев возникают в результате частого употребления спиртных напитков и курения, утверждают эксперты. Отказ от вредных привычек может стать хорошей профилактикой раковых заболеваний, подчеркнули исследователи.
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
Listis
Добавить комментарий