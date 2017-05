Токсоплазменная инфекция связана с шизофренией

Инфекция Toxoplasma gondii связана с развитием расстройств шизофренического спектра в последующем, позволили предположить результаты нового исследования. В проспективном когортном исследовании, включившем более чем 45 000 женщин из Дании, которые недавно родили, пациентки с самыми высокими уровнями T. gondii –спецефических антител IgG имели почти в два раза больше шансов развить это психиатрическое расстройство, чем женщины с низкими уровнями антител.«Учитывая полученные результаты, кажется желательным принять естественные меры предосторожности, чтобы избежать инфекцииT.gondii», - сказала доктор Марианн Джортц Педерсон (Marianne Giшrtz Pederson) (National Center for Register-Based Research at Aarhus University, Denmark).Исследование опубликовано в августовском выпуске «American Journal of Psychiatry».Согласно авторам, T. gondii - внутриклеточный паразит, и инфекция в основном передается посредством потребления недоваренного мяса, или контакта с фекалиями инфицированной кошки.«Несколько исследований, основанных на клинических образцах, нашли ассоциацию между инфекцией T. gondii и шизофренией, но результат никогда не подтверждался в проспективном когортном исследовании», - сказала доктор Педерсон.Ученые постарались не только определить, увеличивала ли инфекция риск шизофрении у матерей, но также и зависел ли риск от уровня антител IgG.Были оценены данные 45 609 женщин из датского популяционного исследования, у которых были определены уровни антител IgG, измеренные в связи с родами между 1992 и 1995. Все женщины были наблюдаемы до 2008 через «Danish Psychiatric Central Register».Результаты показали норму распространенности T. gondii во время родов 26,8 %. И более высокий материнский возраст, и более низкая степень урбанизации при родах ассоциировались с более высокой распространенностью инфекции (35,15 % для женщин старше 35 лет, 30,69 % для пациенток из сельских районов).В общей сложности у 246 женщин из всех участниц развилось расстройство шизофренического спектра во время периода наблюдения.Хотя риск для расстройств шизофренического спектра, связанных с инфекцией T. gondii, , был значительно повышен при разделении участниц согласно уровням IgG, только у пациенток с самым высокими уровнями антител оказался самый высокий риск развития этих расстройств (относительный риск 1,73, по сравнению с матерями с самым низким уровнем).Стандартизация по семейной психиатрической истории, возрасту при родах, и месту проживания оказали небольшое влияние на эти результаты.Уровень IG T. gondii также ассоциировался с большим относительным риском для шизофрении непосредственно (1,68). В общей сложности 80 женщин развили это расстройство.«Будущие исследования должны объяснить полученные ассоциации - например, есть ли прямое влияние T.gondii-специфических антител IgG T на центральную нервную систему, опосредован ли эффект воспалительными механизмами, и происходит ли взаимодействие с генными вариантами», - пишут авторы.