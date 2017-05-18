Аспирин снижает риск смерти от рака ободочной и прямой кишки
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В ходе нового исследования выяснилось, что регулярное использование аспирина также может предотвратить случаи смерти от рака ободочной и прямой кишки. Исследование было опубликовано в Journal of the American Medical Association.
В эксперименте приняли участие 1279 мужчин и женщин с раком ободочной и прямой кишки. Оказалось, что у людей, которые принимали ежедневно аспирин, на 30% снижался риск смерти от этого вида рака, и на 21% от любых других заболеваний, сообщили эксперты. Исследование длилось более двух десятилетий.
По мнению ученых, возможно, аспирин влияет на биологию колоректальных опухолей в дополнение к тому, что способствует предотвращению их возникновения. Предположительно аспирин блокирует фермент cyclooxygenase2, который провоцирует деление клеток, пояснили специалисты.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2
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