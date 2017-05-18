Аспирин снижает риск смерти от рака ободочной и прямой кишки

Прием аспирина может помочь не только уменьшить риск возникновения колоректального рака, но и снизить риск смерти от этого заболевания, считают американские исследователи. Ежедневный прием небольшой дозы аспирина может предотвратить возникновения сердечных приступов, а также избавить от продолжительных болей. Результаты предыдущих исследований показали, что употребление аспирина снижает риск возникновения колоректального рака, сообщили специалисты.В ходе нового исследования выяснилось, что регулярное использование аспирина также может предотвратить случаи смерти от рака ободочной и прямой кишки. Исследование было опубликовано в Journal of the American Medical Association.В эксперименте приняли участие 1279 мужчин и женщин с раком ободочной и прямой кишки. Оказалось, что у людей, которые принимали ежедневно аспирин, на 30% снижался риск смерти от этого вида рака, и на 21% от любых других заболеваний, сообщили эксперты. Исследование длилось более двух десятилетий.По мнению ученых, возможно, аспирин влияет на биологию колоректальных опухолей в дополнение к тому, что способствует предотвращению их возникновения. Предположительно аспирин блокирует фермент cyclooxygenase2, который провоцирует деление клеток, пояснили специалисты.