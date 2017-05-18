Аспирин снижает риск смерти от рака ободочной и прямой кишки

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Прием аспирина может помочь не только уменьшить риск возникновения колоректального рака, но и снизить риск смерти от этого заболевания, считают американские исследователи. Ежедневный прием небольшой дозы аспирина может предотвратить возникновения сердечных приступов, а также избавить от продолжительных болей. Результаты предыдущих исследований показали, что употребление аспирина снижает риск возникновения колоректального рака, сообщили специалисты.

В ходе нового исследования выяснилось, что регулярное использование аспирина также может предотвратить случаи смерти от рака ободочной и прямой кишки. Исследование было опубликовано в Journal of the American Medical Association.

В эксперименте приняли участие 1279 мужчин и женщин с раком ободочной и прямой кишки. Оказалось, что у людей, которые принимали ежедневно аспирин, на 30% снижался риск смерти от этого вида рака, и на 21% от любых других заболеваний, сообщили эксперты. Исследование длилось более двух десятилетий.

По мнению ученых, возможно, аспирин влияет на биологию колоректальных опухолей в дополнение к тому, что способствует предотвращению их возникновения. Предположительно аспирин блокирует фермент cyclooxygenase2, который провоцирует деление клеток, пояснили специалисты.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2

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