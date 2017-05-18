Ведущую роль в защите кишечника от бактериальных инфекций играют дендритовые клетки и клетки эпителия

Немецкие ученые использовали оригинальный метод для проверки силы реакции разных иммунных клеток. В организме имеются различные клетки, выполняющие специфические функции иммунной защиты: макрофаги, т-лимфоциты, врожденные лимфоидные и дендритовые клетки. Ученые из Центра экспериментальной и клинической инфектологии в Ганновере использовали молекулярный адаптер MyD88, чтобы определить элементы иммунитета, играющие решающую роль при кишечной инфекции. Эта молекула передает информацию о бактериальной атаке снаружи вовнутрь клетки.В ответ клетка активируется, и запускается последовательный механизм иммунной защиты. Ученые научились “выключать” MyD88 в различных видах клеток, чтобы понять, какие из них действую более эффективно. По результатам исследования оказалось, что именно дендритовые клетки лучше всего воспринимали бактериальную атаку и быстрее передавали соответствующий сигнал другим клеткам, активируя остальную иммунную систему. Неожиданным побочным открытием стала обнаруженная важная роль в иммунной реакции клеток эпителия кишечника, которые не являются специфически иммунными. Они выделяют антибактериальные пептиды и усиливают связи с соседними клетками, чтобы не допустить проникновения инфекции через клеточный барьер.