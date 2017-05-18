Ведущую роль в защите кишечника от бактериальных инфекций играют дендритовые клетки и клетки эпителия
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В ответ клетка активируется, и запускается последовательный механизм иммунной защиты. Ученые научились “выключать” MyD88 в различных видах клеток, чтобы понять, какие из них действую более эффективно. По результатам исследования оказалось, что именно дендритовые клетки лучше всего воспринимали бактериальную атаку и быстрее передавали соответствующий сигнал другим клеткам, активируя остальную иммунную систему. Неожиданным побочным открытием стала обнаруженная важная роль в иммунной реакции клеток эпителия кишечника, которые не являются специфически иммунными. Они выделяют антибактериальные пептиды и усиливают связи с соседними клетками, чтобы не допустить проникновения инфекции через клеточный барьер.
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